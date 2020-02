Лос-Анджелес простился с Брайантом. Выступили Джордан, Бейонсе и жена Коби

"Празднование жизни Коби Брайанта и его дочери Джанны" открыла Бейонсе, исполнившая любимую песню баскетболиста.

Гостей на прощальной церемонии представлял популярный телеведущий и комик Джими Киммел.

В «Стэйплс-центре» в этот день собрались многие бывшие и действующие звезды НБА. На трибунах были замечены Дуэйн Уэйд, Тим Данкан, Пол Пирс, Тони Паркер, Ману Жинобили, Пау Газоль, Шакил О’Нил, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Стив Нэш, Энтони Дэвис, Джейсон Кидд, а также Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, которым через несколько часов предстояло сыграть против Нью-Йорка в регулярном чемпионате.

Речь вдовы Брайанта Ванессы никого не оставила равнодушным. Она рассказала, какое место в ее жизни занимали Коби и 13-летняя дочь.

'I'll never get to see my baby girl walk down the aisle, have a father-daughter dance with her daddy' — Vanessa Bryant gave this beautiful, emotional tribute to her husband Kobe and daughter Gianna pic.twitter.com/KwuiK3zboD