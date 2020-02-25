Лос-Анджелес простился с Брайантом. Выступили Джордан, Бейонсе и жена Коби

"Празднование жизни Коби Брайанта и его дочери Джанны" открыла Бейонсе, исполнившая любимую песню баскетболиста.

Гостей на прощальной церемонии представлял популярный телеведущий и комик Джими Киммел.

В «Стэйплс-центре» в этот день собрались многие бывшие и действующие звезды НБА. На трибунах были замечены Дуэйн Уэйд, Тим Данкан, Пол Пирс, Тони Паркер, Ману Жинобили, Пау Газоль, Шакил О’Нил, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Стив Нэш, Энтони Дэвис, Джейсон Кидд, а также Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, которым через несколько часов предстояло сыграть против Нью-Йорка в регулярном чемпионате.

Речь вдовы Брайанта Ванессы никого не оставила равнодушным. Она рассказала, какое место в ее жизни занимали Коби и 13-летняя дочь.

'I'll never get to see my baby girl walk down the aisle, have a father-daughter dance with her daddy' — Vanessa Bryant gave this beautiful, emotional tribute to her husband Kobe and daughter Gianna pic.twitter.com/KwuiK3zboD — NowThis (@nowthisnews) February 24, 2020

Эмоциональное выступление Майкла Джордана стало сильнейшим моментом церемонии. Искренние слезы легенды Чикаго не дают сомневаться – Брайант был важной частью его внутреннего мира.

"Когда Коби умер, часть меня умерла. И когда смотрю на эту арену, когда думаю о тех, кто следит за нами по всему миру, то понимаю, что умерла и часть в вас, иначе вас бы здесь не было. Он все же добил меня. Теперь мне снова придется видеть везде плачущий мем с моим лицом… Я говорил жене, что не собираюсь выступать здесь, потому что не хочу видеть это следующие три-четыре года. Вот что Коби Брайант делает со мной".

Michael Jordan knows he'll be dealing with new 'crying Jordan' memes pic.twitter.com/cmprXQWAKd — Rob Lopez (@r0bato) February 24, 2020

Шакил О’Нил пообещал Брайанту научить его дочерей всем фирменным движениям Коби и уверил покойного одноклубника, что не станет прививать девочкам свою технику штрафного броска.

Shaquille O'Neal delivers a touching tribute to Kobe Bryant during the 'Celebration of Life' memorial. ???????? pic.twitter.com/MheNUTG0AI — Entertainment Tonight (@etnow) February 24, 2020

Двухчасовую церемонию в честь Коби Брайанта и его дочери завершили Кристина Агилера и оскароносный фильм легенды Лейкерс о своей страсти к баскетболу.