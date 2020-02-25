  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лос-Анджелес простился с Брайантом. Выступили Джордан, Бейонсе и жена Коби
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лос-Анджелес простился с Брайантом. Выступили Джордан, Бейонсе и жена Коби

Баскетбол
(1 голосов)

Прощальная церемония в честь легенды НБА и мирового спорта.

Лос-Анджелес простился с Брайантом. Выступили Джордан, Бейонсе и жена Коби
Новина українською

"Празднование жизни Коби Брайанта и его дочери Джанны" открыла Бейонсе, исполнившая любимую песню баскетболиста.

Гостей на прощальной церемонии представлял популярный телеведущий и комик Джими Киммел.

В «Стэйплс-центре» в этот день собрались многие бывшие и действующие звезды НБА. На трибунах были замечены Дуэйн Уэйд, Тим Данкан, Пол Пирс, Тони Паркер, Ману Жинобили, Пау Газоль, Шакил О’Нил, Стефен Карри, Кайри Ирвинг, Стив Нэш, Энтони Дэвис, Джейсон Кидд, а также Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук, которым через несколько часов предстояло сыграть против Нью-Йорка в регулярном чемпионате.

Речь вдовы Брайанта Ванессы никого не оставила равнодушным. Она рассказала, какое место в ее жизни занимали Коби и 13-летняя дочь.

Эмоциональное выступление Майкла Джордана стало сильнейшим моментом церемонии. Искренние слезы легенды Чикаго не дают сомневаться – Брайант был важной частью его внутреннего мира.

"Когда Коби умер, часть меня умерла. И когда смотрю на эту арену, когда думаю о тех, кто следит за нами по всему миру, то понимаю, что умерла и часть в вас, иначе вас бы здесь не было. Он все же добил меня. Теперь мне снова придется видеть везде плачущий мем с моим лицом… Я говорил жене, что не собираюсь выступать здесь, потому что не хочу видеть это следующие три-четыре года. Вот что Коби Брайант делает со мной".

Шакил О’Нил пообещал Брайанту научить его дочерей всем фирменным движениям Коби и уверил покойного одноклубника, что не станет прививать девочкам свою технику штрафного броска.

Двухчасовую церемонию в честь Коби Брайанта и его дочери завершили Кристина Агилера и оскароносный фильм легенды Лейкерс о своей страсти к баскетболу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...