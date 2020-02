Лидер Вашингтона повторил невероятное достижение Брайанта

Бил стал первым баскетболистом со времен легенды Лейкерс Коби Брайанта, которому в каждом из двух матчей бэк-ту-бэка удалось набрать как минимум по 50 очков.

В матче с Чикаго Бил настрелял 53 очка, а в поединке с Милуоки еще раз обновил личный рекорд результативности – 55 баллов. Что интересно, оба матча Вашингтон проиграл.

Bradley Beal becomes the first player to score 50+ points on back-to-back nights since Kobe Bryant (Mar. 2007). pic.twitter.com/9oUwxgUcvG