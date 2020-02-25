Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса

Итальянская федерация баскетбола приняла решение приостановить проведение матчей чемпионата страны во всех лигах, сообщает Sportando.

"Я проведу переговоры с министром спорта Спадафарой, а после сделаю официальное объявление об этом", — сказал глава федерации Джанни Петруччи.

В последние дни Италия стала эпицентром распространения заболевания в Европе. В стране уже были отменены несколько футбольных матчей. Жертвами коронавируса в Италии стали семь человек, почти 300 человек уже заболели.

Напомним, что неведомая ранее форма вируса впервые появилась в Китае в декабре 2019 года. С тех пор Поднебесную охватила эпидемия, которая стала распространяться по всему миру. На сегодняшний день от заболевания погибло более 2000 человек.