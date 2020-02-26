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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Милуоки остановил Торонто, победы Лейкерс и Бостона

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.

НБА. Милуоки остановил Торонто, победы Лейкерс и Бостона
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Индиана – Шарлотт 119:80 (35:25, 34:19, 25:11, 25:25)

Индиана: Сабонис (21 + 15 подборов + 9 передач), Уоррен (19), Дж. Холидэй (16).

Шарлотт: Бриджес (17), Мартин (11), Вашингтон (9).

Торонто – Милуоки 97:108 (27:25, 25:25, 19:34, 26:24)

Торонто: Сиакам (22), Ванвлит (14), Ануноби (11).

Милуоки: Миддлтон (22 + 8 подборов), Адетокумбо (19 + 19 подборов + 8 передач), Бледсоу (17 + 7 подборов).

Чикаго – Оклахома 122:124 (28:36, 27:36, 38:19, 29:33)

Чикаго: ЛаВин (41, Уайт (35 + 7 подборов), Харрисон (11).

Оклахома: Галлинари (24), Гилджес-Александер (21 + 11 подбороов), Шредер (21).

Денвер – Детройт 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Денвер: Грант (29), Мюррэй (16 + 8 передач), Йокич (16).

Детройт: Роуз (20), Вуд (20 + 10 подборов), Найт (14 + 6 передач).

Святослав Михайлюк за 17 минут набрал 6 очков (2 из 6 с игры).

Лейкерс – Нью-Орлеан 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23)

Лейкерс: Джеймс (40 + 8 подборов + 6 передач), Дэвис (21 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Грин (17).

Нью-Орлеан: Ингрэм (34 + 7 подборов), Уильямсон (29), Холидэй (11 + 9 передач).

Портленд – Бостон 106:118 (24:28, 24:28, 22:29, 36:33)

Портленд: Макколлум (28 + 10 передач), Уайтсайд (18 + 19 подборов), Ариза (17 + 8 подборов).

Бостон: Тейтум (36), Браун (24 + 7 подборов), Уонамейкер (13).

Голден Стэйт – Сакраменто 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)

Голден Стэйт: Крисс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16), Ли (14).

Сакраменто: Фокс (21), Барнс (21), Хилд (19).

Алексей Лень провел на площадке 15 минут. Украинец завершил игру без набранных очков (0 из 1 с игры), собрал 4 подбора и сделал 2 блок-шота.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс Милуоки Бакс
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