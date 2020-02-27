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НБА. Бостон разобрался с Ютой, Хьюстон разбил Мемфис
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Шарлотт – Нью-Йорк 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)
Шарлотт: Розир (26), Грэм (21), Вашингтон (12).
Нью-Йорк: Рэндл (18 + 9 подборов), Портис (17), Трир (15).
Вашингтон – Бруклин 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22)
Вашингтон: Бил (30), Хачимура (17), Бертанс (14).
Бруклин: Леверт (34 + 7 передач), Динуидди (18), Джордан (16 + 16 подборов).
Кливленд – Филадельфия 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)
Кливленд: Секстон (28), Томпсон (14 + 13 подборов), Нэнс (13 + 15 подборов).
Филадельфия: Милтон (20), Коркмаз (14), Беркс (13).
Атланта – Орландо 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)
Атланта: Янг (37 + 11 передач), Коллинз (26 + 7 подборов), Реддиш (14).
Орландо: Фурнье (28), Гордон (25 + 10 подборов + 6 передач), Вучевич (17 + 12 подборов).
Майами – Миннесота 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)
Майами: Нанн (24 + 6 передач), Адебайо (22 + 10 подборов + 7 передач), Батлер (18 + 9 передач).
Миннесота: Расселл (27 + 6 передач), Бизли (21), Эрнангомес (17).
Хьюстон – Мемфис 140:112 (35:17, 38:30, 38:41, 29:24)
Хьюстон: Уэстбрук (33 + 9 подборов + 8 передач), Харден (30 + 7 подборов), Риверс (23).
Мемфис: Брукс (22), Валанчюнас (16 + 10 подборов), Морэнт (12 + 9 передач).
Сан-Антонио – Даллас 103:109 (20:36, 29:23, 28:29, 26:21)
Сан-Антонио: ДеРозан (27 + 8 подборов + 9 передач), Белинелли (14 + 8 подборов), Уокер (12).
Даллас: Порзингис (28 + 12 подборов), Дончич (26 + 10 подборов + 14 передач), Хардавай (17).
Финикс – Клипперс 92:102 (29:21, 20:33, 17:22, 26:26)
Финикс: Эйтон (25 + 17 подборов), Рубио (18 + 10 передач), Букер (14 + 10 передач).
Клипперс: Леонард (24 + 14 подборов), Моррис (18), Джексон (12).
Юта – Бостон 103:114 (15:23, 36:30, 31:32, 21:29)
Юта: Митчелл (37), Конли (15), О'Нил (14).
Бостон: Тейтум (33 + 11 подборов), Браун (20), Смарт (17 + 9 передач).