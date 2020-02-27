Киев-Баскет с минимальным счетом обыгрывает Николаев, Прометей оказался сильнее Запорожья

Николаев дал бой, но уступил в драматичной борьбе Киев-Баскету на последних секундах поединка регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 84:85.

Гости постепенно захватили инициативу и пошли вперед. И более пяти очков отрыва не удалось получить. Хозяева значительно лучше играли под щитами.

Во второй четверти они подключили дальние броски, которые все-таки помогли захватить преимущество. После первой половины Киев-Баскет имел 9 очков преимущества.

После перерыва борьба выровнялась. Хозяева по ходу четверти сравнивали счет, но к началу заключительной 10-минутки гости все же имели три очка преимущества.

Все решалось в заключительной четверти. Киевляне метко били, зато николаевцы лучше играли под щитами. За три секунды до финальной сирены Хилла остановили не по правилам на пути к кольцу хозяев. Американский легионер гостей хладнокровно реализовал первый штрафной, а вторым поразил кольцо, отбирая у соперника последние доли секунды на ответ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Николаев - Киев-Баскет - 84:85 (18:18, 15:24, 26:20, 25:23)

В параллельном матче играли Прометей и Запорожье.

Хозяева выиграли старт матча, воспользовавшись неудачной игрой соперника в нападении. Прометей плохо реализовывал свои броски с игры. При этом команда Карлиса Муйжниекса уже за первую четверть собрала 7 потерь. Неудачной игрой гостей воспользовались хозяева, которые выиграли старт матча 19:14.

Вторая четверть стала самым результативным отрезком матча и здесь снова убедительно выглядели запорожцы, которые выиграли десятиминутку 28:24.

После 15-минутного перерыва в игру лучше вошли гости. Прометей реализовал 4 трехочковых за четверть, стабилизировал ситуацию на подборах и ограничил количество потерь.

Ключевой в этом матче стала именно заключительная десятиминутка, которую значительно убедительнее провел именно Прометей. Моррис Крик отлично провел вторую половину. Результативная игра ряды, лучше вторая половина игры и дряблая игра Запорожье после большого перерыва позволили коллективу Муйжниекса четвертый раз в сезоне победить команду Плеханова - 93:85.

Суперлига Пари-Матч. Запорожье, ДС Юность

Запорожье - Прометей 85:93 (19:14, 28:24, 20:27, 18:28)