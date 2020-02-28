  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень собрал первый дабл-дабл в Сакраменто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень собрал первый дабл-дабл в Сакраменто

Баскетбол
(1 голосов)

Но Кингз проиграли Оклахоме.

Лень собрал первый дабл-дабл в Сакраменто
Новина українською

В матче с Тандер Алексей Лень провел на площадке чуть больше 21 минуты и завершил игру с первым дабл-даблом с момента перехода в Сакраменто из Атланты.

На счету Леня 11 очков (4 из 7 с игры, 3 из 3 с линии штрафных) и 11 подборов. Показатель полезности украинца – «+4».

Сегодняшний дабл-дабл стал для Леня 8-м в сезоне. В среднем за игру Алексей набирает по 8,4 очка и 5,9 подбора.

Сакраменто с показателем 24-34 идет на 12-м месте в Западной конференции и не претендует на плей-офф.

Оклахома – Сакраменто 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

Оклахома: Галлинари (24), Гилджес-Александер (20), Пол (17 + 7 передач).

Сакраменто: Барнс (21), Джайлз (19 + 8 подборов), Бьелица (18 + 9 подборов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...