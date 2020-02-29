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НБА. Милуоки не оставляет никаких шансов Оклахома-Сити, Шарлотт на выезде побеждает Бруклин
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Орландо" - "Миннесота"
136 - 125 (35-35; 34-30; 34-31; 33-29)
"Атланта" - "Бруклин"
141 - 118 (29-36; 39-26; 40-36; 33-20)
"Торонто" - "Шарлотт"
96 - 99 (23-25; 18-27; 25-21; 30-26)
"Майами" - "Даллас"
126 - 118 (31-31; 32-24; 25-38; 38-25)
"Мемфис" - "Сакраменто"
101 - 104 (30-21; 17-29; 28-31; 26-23)
"Милуоки" - "Оклахома-Сити"
133 - 86 (21-24; 39-23; 37-22; 26-17)
"Нью-Орлеан" - "Квивленд"
116 - 104 (43-25; 27-30; 25-28; 21-28)
"Финикс" - "Детройт"
111 - 113 (34-29; 29-23; 26-32; 32-29)
"Юта" - "Вашингтон"
129 - 119 (31-28; 27-32; 32-21; 39-38)
"Клипперс" - "Денвер"
132 - 103 (37-27; 29-29; 32-23; 34-24)