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Черкасские Мавпы на выезде разобрались с Николаевом

Баскетбол
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Завершен матч регулярного чемпионата Суперлиги.

Черкасские Мавпы на выезде разобрались с Николаевом
Новина українською

Ключевой в матче стала вторая четверть, по ходу которой гости из Черкасс добились 10-очкового отрыва. После большого перерыва Мавпы увеличили отрыв до 15 баллов и досрочно сняли интригу в матче.

Черкасские Мавпы в Николаеве реализовали только 2 из 26 трехочковых, но выиграли подбор (49-35) и забросили в два раза больше мячей со средней и ближней дистанции.

МБК Николаев 7 марта примет Запорожье, а Черкасские Мавпы 8 марта в гостях пройдут проверку Днепром.

Николаев — Черкасские Мавпы — 63:74 (19:18, 11:22, 12:17, 21:17)

Николаев: Питерсон (25 + 6 подборов), Андерсон (12 + 9 подборов), Бристол (8).

Черкасские Мавпы: Хаджифейзович (17 + 15 подборов), Эйрингтон (15 + 5 подборов + 5 передач), Конев (14 + 11 подборов).

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
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