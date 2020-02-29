Черкасские Мавпы на выезде разобрались с Николаевом

Ключевой в матче стала вторая четверть, по ходу которой гости из Черкасс добились 10-очкового отрыва. После большого перерыва Мавпы увеличили отрыв до 15 баллов и досрочно сняли интригу в матче.

Черкасские Мавпы в Николаеве реализовали только 2 из 26 трехочковых, но выиграли подбор (49-35) и забросили в два раза больше мячей со средней и ближней дистанции.

МБК Николаев 7 марта примет Запорожье, а Черкасские Мавпы 8 марта в гостях пройдут проверку Днепром.

Николаев — Черкасские Мавпы — 63:74 (19:18, 11:22, 12:17, 21:17)

Николаев: Питерсон (25 + 6 подборов), Андерсон (12 + 9 подборов), Бристол (8).

Черкасские Мавпы: Хаджифейзович (17 + 15 подборов), Эйрингтон (15 + 5 подборов + 5 передач), Конев (14 + 11 подборов).