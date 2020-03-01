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НБА. Атланта побеждает Портленд, Бостон в овертайме уступает Хьюстону
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Нью-Йорк" - "Чикаго"
125 - 115 (31-25; 35-28; 23-33; 36-29)
"Атланта" - "Портленд"
129 - 117 (23-28; 40-28; 44-34; 22-27)
"Майами" - "Бруклин"
116 - 113 (24-27; 33-22; 34-31; 25-33)
"Квивленд" - "Индиана"
104 - 113 (31-30; 27-26; 28-30; 18-27)
"Мемфис" - "Лейкерс"
105 - 88 (29-25; 29-21; 28-20; 19-22)
"Бостон" - "Хьюстон"
110 - 111 после ОТ (28-19; 28-26; 22-36; 26-23; 6-7)
"Сан-Антонио" - "Орландо"
114 - 113 (38-27; 23-26; 24-28; 29-32)
"Финикс" - "Голден-Стейт"
99 - 115 (41-28; 24-33; 16-31; 18-23)