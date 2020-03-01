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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Атланта побеждает Портленд, Бостон в овертайме уступает Хьюстону

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Портленд, Бостон в овертайме уступает Хьюстону
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Нью-Йорк" - "Чикаго"

125 - 115 (31-25; 35-28; 23-33; 36-29)

"Атланта" - "Портленд"

129 - 117 (23-28; 40-28; 44-34; 22-27)

"Майами" - "Бруклин"

116 - 113 (24-27; 33-22; 34-31; 25-33)

"Квивленд" - "Индиана"

104 - 113 (31-30; 27-26; 28-30; 18-27)

"Мемфис" - "Лейкерс"

105 - 88 (29-25; 29-21; 28-20; 19-22)

"Бостон" - "Хьюстон"

110 - 111 после ОТ (28-19; 28-26; 22-36; 26-23; 6-7)

"Сан-Антонио" - "Орландо"

114 - 113 (38-27; 23-26; 24-28; 29-32)

"Финикс" - "Голден-Стейт"

99 - 115 (41-28; 24-33; 16-31; 18-23)

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В статье: НБА
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