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Украинское дерби в НБА: Лень впервые обыграл Михайлюка

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Сакраменто совершил камбэк и разобрался с Детройтом.

Украинское дерби в НБА: Лень впервые обыграл Михайлюка
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Кингз уже в первой четверти пропустили рывок 6:27, но еще до большого перерыва ликвидировали отставание в счете. Во второй половине матча хозяева ожидаемо добили кризисных Пистонс (106:100).

Святослав Михайлюк провел на площадке почти 39 минут и набрал 14 очков (4 из 11 с игры, 4 из 9 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных). Также на счету защитника Детройта 6 подборов и 2 результативных передачи.

Алексей Лень за 27 минут отметился внушительной статистикой – 8 очков (4 из 8 с игры), 13 подборов (6 на чужом щите) и 5 блок-шотов. Центровой Сакраменто показал второй в команде показатель полезности («+9»).

Алексей Лень и Святослав Михайлюк провели второй очный матч. В ноябре 2019 года Михайлюк в составе Детройта помог Пистонс обыграть Атланту Леня со счетом 128:103.

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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