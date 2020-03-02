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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Милуоки и Клипперс

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.

НБА. Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Милуоки и Клипперс
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Шарлотт – Милуоки 85:93 (20:26, 23:19, 25:25, 17:23)

Шарлотт: Грэм (17), Розир (13), Вашингтон (12).

Милуоки: Адетокумбо (41 + 20 подборов + 6 передач), Лопес (16 + 7 подборов), Хилл (11).

Клипперс – Филадельфия 136:130 (34:39, 36:33, 38:24, 28:34)

Клипперс: Леонард (30), Джордж (24), Уильямс (24 + 8 передач).

Филадельфия: Милтон (39), Харрис (25), Беркс (15).

Миннесота – Даллас 91:111 (24:28, 20:35, 21:18, 26:30)

Миннесота: Расселл (16 + 9 подборов + 7 передач), Бизли (14), Эрнангомес (12 + 12 подборов).

Даллас: Порзингис (38 + 13 подборов), Сет Карри (27), Хардавай (19).

Сакраменто – Детройт 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)

Сакраменто: Фокс (23 + 7 передач), Хилд (19), Богданович (15).

Детройт: Вуд (20 + 12 подборов), Найт (16 + 7 передач), Михайлюк (14).

Денвер – Торонто 133:118 (40:32, 33:37, 27:27, 33:22)

Денвер: Йокич (23 + 18 подборов + 11 передач), Мюррэй (22), Крэйг (17).

Торонто: Ануноби (32 + 7 подборов), Пауэлл (24), Лаури (17 + 8 передач).

Нью-Орлеан – Лейкерс 114:122 (33:29, 28:34, 34:30, 19:29)

Нью-Орлеан: Уильямсон (35 + 7 подборов + 6 потерь), Болл (19 + 9 подборов + 9 передач), Ингрэм (15).

Лейкерс: Джеймс (34 + 12 подборов + 13 передач), Кузма (20), Колдуэлл-Поуп (13).

Голден Стэйт – Вашингтон 110:124 (28:35, 29:28, 19:31, 34:30)

Голден Стэйт: Уиггинс (27), Пул (17 + 7 передач), Малдер (17).

Вашингтон: Бил (34 + 8 передач), Бертанс (29), Хачимура (15 + 8 подборов).

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
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