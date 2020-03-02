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Защитник Филадельфии повторил рекорд НБА

Баскетбол
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Шейк Милтон переписал историю.

Защитник Филадельфии повторил рекорд НБА
Новина українською

Накануне Милтон в матче с Клипперс (130:136) набрал рекордные в карьере 39 очков (14 из 20 с игры, 7 из 9 трехочковых).

В матчах с Кливлендом и Нью-Йорком Милтон отправил в цель 8 подряд трехочковых. С Клипперс американец реализовал еще 5 подряд бросков с дальней дистанции.

Серия Милтона из 13 точных трехочковых подряд стала рекордной в истории НБА. На этой отметке ранее останавливались еще два баскетболиста – Брент Прайс и Терри Миллс.

В своем втором сезоне в НБА Шейк Милтон в среднем за игру набирает по 8,8 очка, 2,2 подбора и 2,0 передачи.

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В статье: НБА Филадельфия 76er
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