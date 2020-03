Хьюстон набрал крейсерский темп, конфликт суперзвезд, неудержимый Зайон и другие события недели в НБА

Гонка за плей-офф: Нью-Орлеан давит на Мемфис, Вашингтон приближается к Бруклину

Команда недели

С момента обмена Клинта Капелы в Атланту и переход на «смол-болл» Хьюстон выиграл 8 из 10 матчей, что мгновенно позволило Рокетс включиться в гонку с Денвером и Клипперс за второй номер посева в плей-офф.

На прошлой неделе команда Майка Д’Энтони в матчах с Мемфисом и Нью-Йорком суммарно набрала 263 очка, а Бостон был остановлен в собственном логове в драматичном матче с овертаймом.

В трех вышеперечисленных поединках Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден в среднем за игру приносили Хьюстону по 56 очков, а Роберт Ковингтон и Пи Джей Такер ставили по 5 блок-шотов.

Хьюстон остается одной из худших команд лиги на щитах, но при этом Рокетс в лидерах по количеству спровоцированных потерь, а про трехочковые и говорить не стоит.

Игроки недели

На Востоке в четвертый раз в сезоне еженедельную награду забрал Яннис Адетокумбо. Милуоки на прошлой неделе не проигрывал, а грек в среднем за игру выдавал невероятные 28,5 очка, 16,5 подбора и 5,5 передачи. В матче с Шарлотт действующий MVP лиги оформил первый в карьере дабл-дабл с как минимум 40 очками и 20 подборами.

На Западе лига отметила вдохновенную игру Кристапса Порзингиса. Даллас завершил неделю с показателем 2-1, а латыш в среднем за игру набирал по 26,3 очка, 11,8 подбора и 2,3 блок-шота, а также забивал по 4,3 трехочковых.

В матче с Миннесотой Порзингис во второй раз в карьере собрал уникальный в истории НБА статистический набор.

Kristaps Porzingis tallied 38 PTS, 13 REB, 5 BLK, 6 3PM in the @dallasmavs win, his 2nd career game with 35+ PTS, 10+ REB, 5+ BLK, 5+ 3PM. He’s the only player in @NBAHistory to ever reach those stats in a single game (@EliasSports). pic.twitter.com/v4IGG584Ji — NBA.com/Stats (@nbastats) March 2, 2020

Матч недели

Бостон в домашнем матче с Хьюстоном совершил одно из самых удивительных спасений сезона. За 30 секунд до конца игры Селтикс уступали «-5», а уравнивающий трехочковый Джайлен Браун реализовал в тот момент, когда на табло истекала последняя секунда.

Этот эмоциональный камбэк негативно отразился на подопечных Брэда Стивенса. В овертайме Бостон реализовал только 27% бросков с игры и проиграл на домашней арене впервые с 19 января.

Перформанс недели

Лидер Вашингтона Брэдли Бил в матчах с Чикаго и Милуоки набрал 53 и 55 очков соответственно и стал первым баскетболистом со времен Коби Брайанта, которому на бэк-ту-бэках удалось провести два 50-очковых поединка.

Самое удивительное в этой истории, что Уизардс проиграли оба матча. Даже таких невероятных перформансов Била становится недостаточно, когда твоя оборона в среднем за вечер пропускает по 125 очков.

????????



Bradley Beal becomes the first player to score 50+ points on back-to-back nights since Kobe Bryant (Mar. 2007). pic.twitter.com/9oUwxgUcvG — NBA.com/Stats (@nbastats) February 25, 2020

Рекорд недели

С момента дебюта Зайона Уильямсона в НБА прошло чуть больше месяца, а новичок Нью-Орлеана уже стал автором массы всевозможных рекордов, заставив регулярно вспоминать свое имя рядом с Майклом Джорданом, ЛеБроном Джеймсом и другими топ-игроками.

Зайон в 11 матчах подряд набирает как минимум 20 очков, а ведь ему только в июле исполнится 20 лет. Это новый рекорд в истории НБА, а предыдущий ориентир принадлежал нынешнему ветерану Портленда Кармело Энтони, который 17-лет назад в составе Денвера выдал 9 подряд 20-очковых матчей.

25 PTS for B.I. and 20 PTS for Zion.



Zion Williamson becomes the 1st player in @NBAHistory to record 20+ points in 10 straight games before the age of 20! pic.twitter.com/Rz8y6I3ZzJ — NBA (@NBA) February 29, 2020

Конфликт недели

Яннис Адетокумбо в начале февраля на драфте Матча всех звезд проигнорировал Джеймса Хардена, заявив, что ему в команде не нужен игрок, который не способен делиться мячом.

А дальше началось самое интересное.

"Хотел бы я быть семифутером и просто ставить сверху. Для этого вообще не нужно иметь никаких навыков", - укол от Хардена.

"Моя игра основывается не только лишь на одной силе. Стараюсь сделать так, чтобы мои передачи были более удобными, добавляю в арсенал другие элементы. Надеюсь, стану более универсальным, разносторонне развитым игроком, стану лучше, буду делать игру проще и помогать команде побеждать", - Яннис больше не вспоминал Харден, а сосредоточился на себе.

И все же Джеймс решил оставить последнее слово за собой, опубликовав загадочный твит на испанском (Мой дом – твой дом).

????????????

.

.

.

.

Mi casa su casa — James Harden (@JHarden13) February 28, 2020

Ждем 26 марта. Милуоки против Хьюстона. Адетокумбо против Хардена.

Как дела у украинцев?

Неделю назад мы отмечали, что Святослав Михайлюк перестал получать броски в Детройте. Дуэйн Кэйси не подвел и увеличил роль украинца в атаке Пистонс. По итогам 7-дневного отрезка Михайлюк стал четвертым в команде по количеству бросков с игры и замкнул топ-4 по результативности, набирая в среднем за вечер по 11,0 очка, 2,0 подбора и 2,3 передач.

Михайлюк остается верен себе – процент его точных бросков с трехочковой дуги (9 из 22, 40%) чуть ли не в два раза выше попыток с ближней и средней дистанции.

Aux yeux des gens, il est encore "le petit inconnu de Detroit au nom imprononçable" mais quelle saison de Svi Mykhailiuk, quelle belle surprise. Merci aux @LALakersFR d'avoir ajouté cette pièce inattendue à notre reconstruction.



???? @DetroitPistons

pic.twitter.com/D35gga8wx0 — Pistons France (@DetPistonsFR) March 2, 2020

Для Алексея Леня минувшая неделя стала лучшей за последние несколько месяцев. Сакраменто выиграл 3 матча из 4, а украинец был лучшим в команде по среднему количеству собранных подборов (8,8) и поставленных блок-шотов (2,3). При этом по уровню задействования на площадке Лень со своими 20-ю минутами стал последним среди игроков, сыгравших больше одного матча.

В матче с Детройтом Лень доминировал на щитах и отвесил игрокам Пистонс сразу 5 блок-шотов (пострадал и Святослав Михайлюк). Этот перформанс позволил Алексею оказаться в одном ряду с самим ДеМаркусом Казинсом. Неплохо, очень неплохо.