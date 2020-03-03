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НБА. Майами остановил Милуоки, Нью-Йорк обыграл Хьюстон
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из семи матчей.
Орландо – Портленд 107:130 (28:35, 30:34, 30:23, 19:38)
Орландо: Вучевич (30 + 11 подборов), Росс (23), Фурнье (13).
Портленд: Макколлум (41), Трент (24), Уайтсайд (16 + 13 подборов).
Нью-Йорк – Хьюстон 125:123 (36:31, 37:32, 28:28, 24:32)
Нью-Йорк: Барретт (27), Рэндл (16 + 16 подборов), Эллингтон (15).
Хьюстон: Харден (35 + 8 передач), Уэстбрук (24 + 9 подборов), Хауз (20).
Кливленд – Юта 113:126 (25:31, 26:28, 31:35, 31:32)
Кливленд: Секстон (32), Лав (22 + 9 подборов), Портер (16).
Юта: Богданович (28 + 7 подборов + 6 передач), Гобер (20 + 9 подборов), Митчелл (19 + 9 подборов).
Майами – Милуоки 105:89 (31:26, 22:26, 28:18, 24:19)
Майами: Батлер (18 + 7 передач), Краудер (18), Драгич (15).
Милуоки: Лопес (21), Адетокумбо (13 + 15 подборов), Миддлтон (12 + 7 подборов).
Атланта – Мемфис 88:127 (23:24, 26:28, 19:32, 20:43)
Атланта: Янг (19), Хертер (13), Коллинз (12).
Мемфис: Дженг (17 + 10 подборов), Джош Джексон (16), Валанчюнас (15 + 15 подборов).
Чикаго – Даллас 109:107 (19:29, 29:29, 33:17, 28:32)
Чикаго: Уайт (19), Портер (18), Валентайн (17).
Даллас: Хардавай (26), Дончич (23 + 9 передач), Финни-Смит (18 + 7 подборов).
Сан-Антонио – Индиана 111:116 (34:26, 23:40, 27:26, 27:24)
Сан-Антонио: Лайлс (20), Миллс (24), Форбс (14).
Индиана: Брогдон (26 + 7 передач), Уоррен (23 + 7 подборов), Тернер (17 + 4 блок-шота).