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Украина идет 29-й в рейтинге ФИБА
Команда Айнарса Багатскиса не смогла улучшить свое положение.
Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.
Команда Украины после победы над Австрией и домашнего поражения от Венгрии в рамках отбора на Евробаскет-2021 осталась на 29-й строке. Среди европейских сборных «сине-желтые» занимают 16-е место.
Следующий матч в отборе на чемпионат Европы 2021 года сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении.
1. США – 781,6 балла
2. Испания – 722,9
3. Австралия – 666,5
4. Аргентина – 663,7
5. Сербия – 661,3
6. Франция – 656,5
7. Греция – 647,4
8. Литва – 635,2
9. Чехия – 591,5
10. Бразилия – 589,4
…
29. Украина – 353,0