Украина идет 29-й в рейтинге ФИБА

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Команда Украины после победы над Австрией и домашнего поражения от Венгрии в рамках отбора на Евробаскет-2021 осталась на 29-й строке. Среди европейских сборных «сине-желтые» занимают 16-е место.

Следующий матч в отборе на чемпионат Европы 2021 года сборная Украины проведет 27 ноября на выезде против Словении.

Топ-10 рейтинга ФИБА. 3 марта 2020 года:

1. США – 781,6 балла

2. Испания – 722,9

3. Австралия – 666,5

4. Аргентина – 663,7

5. Сербия – 661,3

6. Франция – 656,5

7. Греция – 647,4

8. Литва – 635,2

9. Чехия – 591,5

10. Бразилия – 589,4

…

29. Украина – 353,0