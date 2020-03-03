Харьковские Соколы назвали имя нового главного тренера

Харьковские Соколы определились с главным тренером. На постоянной основе вакантную должность занял Олег Манойленко.

После отставки Евгения Мурзина Манойленко работал с командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Решение о назначении на постоянной основе руководство клуба утвердило после эффектной победы харьковчан над действующими чемпионами Украины с южненского Химика в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Напомним, это уже третий тренер харьковчан текущего чемпионата. Начинали сезон Харьковские Соколы с Владимиром Ковалем, который покинул пост после серии поражений. Его преемник Евгений Мурзин не смог улучшить положение команды в Суперлиге Пари-Матч и также недавно ушел.

Сейчас Харьковские Соколы занимают последнее девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - три победы в 24-х поединках.