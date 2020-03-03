  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В НБА нашли способ, как защитить игроков от коронавируса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НБА нашли способ, как защитить игроков от коронавируса

Баскетбол
(1 голосов)

Клубам написали рекомендации

В НБА нашли способ, как защитить игроков от коронавируса
Новина українською

В Национальной баскетбольной ассоциации для игроков разработали ряд рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, сообщает ESPN.

Клубы получили от руководства лиги список из 10 рекомендаций. Игрокам рекомендуется не приветствовать болельщиков посредством хлопков открытыми ладонями, не брать для раздачи автографов такие предметы, как ручки, маркеры, мячи и майки. Отмечается, что некоторые команды уже прислушались к советам ассоциации.

Сообщается, что НБА консультируется с экспертами по инфекционным заболеваниям, включая сотрудников Центра по контролю за заболеваниями. Также лига постоянно находится на связи с командными врачами и спортивными физиотерапевтами.

Ранее игрок "Портленд Трэйл Блэйзерс" Си Джей Макколлум отказался от автограф-сессий, чтобы не заболеть коронавирусом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...