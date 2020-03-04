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НБА. Лень помог Сакраменто обыграть Вашингтон, успехи Лейкерс и Клипперс
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из восьми матчей.
Шарлотт – Сан-Антонио 103:104 (36:19, 22:30, 18:28, 27:27)
Шарлотт: Розир (20), Вашингтон (19), Бриджес (15 + 7 подборов).
Сан-Антонио: Мюррей (21 + 6 передач), Форбс (15), Миллс (13).
Бостон – Бруклин 120:129 OT (33:28, 23:15, 28:24, 34:51, 2:11)
Бостон: Браун (22), Уокер (21), Тайс (16).
Бруклин: Леверт (51), Луваву-Кабарро (16 + 8 подборов), Динвидди (14).
Оклахома – Клипперс 94:109 (27:38, 20:21, 23:30, 24:20)
Оклахома: Шредер (24), Гилджес-Александер (15), Галлинари (15).
Клипперс: Леонард (25 + 8 подборов), Джордж (16), Харрелл (16).
Нью-Орлеан – Миннесота 134:139 (31:28, 37:44, 43:37, 23:30)
Нью-Орлеан: Холидэй (27 + 10 подборов + 12 передач), Болл (26 + 8 передач), Уильямсон (25 + 8 подборов).
Миннесота: Бизли (28), Расселл (23 + 8 передач), Джонсон (19).
Финикс – Торонто 114:123 (39:30, 29:31, 18:26, 28:36)
Финикс: Букер (22 + 10 передач), Джонсон (21), Рубио (16 + 10 передач).
Торонто: Сиакам (33 + 7 подборов), Лаури (28 + 6 передач), Пауэлл (26).
Денвер – Голден Стэйт 100:116 (25:26, 33:23, 23:33, 19:34)
Денвер: Бартон (18), Миллсэп (18 + 9 подборов), Йокич (16 + 13 подборов + 7 передач).
Голден Стэйт: Уиггинс (22 + 10 передач), Паскалл (22), Крисс (16).
Сакраменто – Вашингтон 133:126 (39:23, 37:26, 19:46, 38:31)
Сакраменто: Фокс (31), Богданович (21), Хилд (17), Джозеф (14).
Вашингтон: Бил (35 + 8 передач), Хачимура (20), Бертанс (18 + 7 подборов).
Алексей Лень за 14 минут набрал 12 очков (6 из 8 с игры), собрал 6 подборов и завершил матч с показателем полезности «+6».
Лейкерс – Филадельфия 120:107 (28:35, 37:19, 31:26, 24:27)
Лейкерс: Дэвис (37 + 13 подборов), Джеймс (22 + 7 подборов + 14 передач), Ховард (11).
Филадельфия: Робинсон (25), Харрис (18 + 7 подборов), Милтон (12 + 6 передач).