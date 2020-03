Форвард Бруклина набрал 37 очков в концовке матча с Бостоном и превзошел Брайанта

Бруклин на выезде сенсационно обыграл Бостон, отыграв 17-очковое отставание в решающей четверти (129:120).

Главным творцом камбэка Нетс стал форвард Карис Леверт, который в четвертой четверти и в овертайме суммарно набрал 37 очков. Матч Леверт завершил с новым рекордом результативности – 51 очко (17 из 26 с игры, 5 из 10 трехочковых, 12 из 18 с линии штрафных).

37 очков Леверта в четвертой четверти и в овертайме стали рекордным показателем в НБА за последние 20 лет. Баскетболист Бруклина превзошел даже легендарного Коби Брайанта.

The Nets' Caris LeVert had 14 points in the 1st 3 quarters and 37 in the 4th quarter and overtime of Brooklyn's win at Boston Tuesday.



Nobody over the last 20 seasons has scored more in the 4th quarter/OT. pic.twitter.com/Fvv0EnQFI3