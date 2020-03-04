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Одноклубник Леня стал автором рекорда НБА

Баскетбол
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Бадди Хилд установил впечатляющий рекорд.

Одноклубник Леня стал автором рекорда НБА
Новина українською

В победном матче регулярного чемпионата против Вашингтона (133:126) защитник Сакраменто набрал 17 очков и реализовал 4 из 8 трехочковых.

Таким образом, Хилд задолго до конца сезона побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за первые четыре сезона в карьере.

Одноклубник Алексея Леня превзошел показатель разыгрывающего Портленда Дамьена Лилларда.

Бадди Хилд за четыре года в НБА отыграл 305 матчей, набирая в среднем за игру по 15,9 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи.

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В статье: НБА Сакраменто Кингз
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