Одноклубник Леня стал автором рекорда НБА

В победном матче регулярного чемпионата против Вашингтона (133:126) защитник Сакраменто набрал 17 очков и реализовал 4 из 8 трехочковых.

Таким образом, Хилд задолго до конца сезона побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за первые четыре сезона в карьере.

Одноклубник Алексея Леня превзошел показатель разыгрывающего Портленда Дамьена Лилларда.

Kings guard Buddy Hield now has more career 3-pointers in his first four seasons (830) than any player in NBA history, surpassing Damian Lillard (828). — Jason Anderson (@JandersonSacBee) March 4, 2020

Бадди Хилд за четыре года в НБА отыграл 305 матчей, набирая в среднем за игру по 15,9 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи.