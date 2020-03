Одноклубник Леня стал автором рекорда НБА

В победном матче регулярного чемпионата против Вашингтона (133:126) защитник Сакраменто набрал 17 очков и реализовал 4 из 8 трехочковых.

Таким образом, Хилд задолго до конца сезона побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за первые четыре сезона в карьере.

Одноклубник Алексея Леня превзошел показатель разыгрывающего Портленда Дамьена Лилларда.

Kings guard Buddy Hield now has more career 3-pointers in his first four seasons (830) than any player in NBA history, surpassing Damian Lillard (828).