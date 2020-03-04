Киев-Баскет уступил в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет проиграл дома турецкой Каршияци в первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА.

Фаворитами этой встречи были гости. Первый мяч забросил Хилл, чем порадовал болельщиков. Уже через несколько атак вперед пошли гости. Однако благодаря плотной защите, игроки Каршияки не могли пройти киевлян. Практически все время стартовой 10-минутки команды шли ровно. А эффектную точку в четверти поставил дальним попаданием Классен.

Во второй четверти борьба продолжалась подобным образом. И все же гости сумели поймать несколько моментов, когда киевляне несколько теряли сосредоточенность. В итоге на большой перерыв гости уже имели 8 очков преимущества.

После перерыва существенных изменений на площадке не произошло. Турки поддерживали комфортную для себя разницу. Впрочем хотя и с минимальным преимуществом в одно очко, но киевляне выиграли еще одну четверть.

Гости продолжали плотно опекать лидеров хозяев, контролируя щиты. Так же в заключительной 10-минутке они уверенно довели поединок до победы.

Ответный матч состоится в турецком Измире 11 марта.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

1/4 финала. матч 1

Киев-Баскет (Украина) - Каршияка (Турция) - 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)