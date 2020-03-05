  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Детройт Михайлюка проиграл Оклахоме, успехи Милуоки и Бостона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Детройт Михайлюка проиграл Оклахоме, успехи Милуоки и Бостона

Баскетбол
(1 голосов)

Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.

НБА. Детройт Михайлюка проиграл Оклахоме, успехи Милуоки и Бостона
Новина українською

Милуоки – Индиана 119:100 (36:23, 22:33, 31:23, 30:21)

Милуоки: Адетокумбо (29 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов), Дивинченцо (19 + 7 подборов).

Индиана: Уоррен (18), Макдермотт (16), Сабонис (15 + 10 подборов + 7 передач).

Майами – Орландо 116:113 (30:26, 30:29, 28:29, 28:29)

Майами: Робинсон (27), Драгич (25 + 9 передач), Олиник (16).

Орландо: Росс (35), Вучевич (22 + 16 подборов + 7 передач), Фурнье (17).

Детройт – Оклахома 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)

Детройт: Вуд (29 + 10 подборов, Найт (18 + 7 передач), Макрэй (15).

Оклахома: Гилджес-Александер (27), Шредер (23 + 9 передач), Галлинари (19 + 7 подборов).

Святослав Михайлюк за 23 минуты набрал 13 очков (5 из 14 с игры, 3 из 9 трехочковых, 0 из 2 с линии штрафных) и отдал 4 результативных передачи.

Кливленд – Бостон 106:112 (27:28, 25:30, 25:23, 29:31)

Кливленд: Секстон (41 + 6 передач), Лав (26 + 14 подборов), Нэнс (19 + 15 подборов).

Бостон: Тейтум (32 + 9 подборов + 6 передач), Оджелей (22), Смарт (18).

Бруклин – Мемфис 79:118 (23:22, 22:30, 20:30, 14:36)

Бруклин: Принс (15), Леверт (14 + 6 передач), Харрис (13 + 8 подборов).

Мемфис: Джош Джексон (19), Джонс (18 + 6 передач), Морант (15 + 7 подборов).

Нью-Йорк – Юта 104:112 (26:35, 28:29, 24:29, 26:19)

Нью-Йорк: Рэндл (32 + 11 подборов), Портис (21), Пэйтон (20 + 7 подборов + 9 передач).

Юта: Митчелл (23 + 8 передач), Богданович (23), Гобер (18 + 14 подборов).

Миннесота – Чикаго 115:108 (22:29, 33:29, 33:21, 27:29)

Миннесота: Бизли (24), Расселл (19), Рид (16 + 11 подборов).

Чикаго: Уайт (26 + 6 передач), Харрисон (17), Янг (13).

Даллас – Нью-Орлеан 127:123 OT (24:22, 33:33, 30:30, 25:27, 15:11)

Даллас: Порзингис (34 + 12 подборов), Дончич (30 + 17 подборов + 10 передач), Сет Карри (21).

Нью-Орлеан: Ингрэм (27), Болл (25 + 11 подборов + 6 передач), Уильямсон (21).

Портленд – Вашингтон 125:104 (37:30, 35:31, 28:18, 25:25)

Портленд: Энтони (25), Уайтсайд (24 + 16 подборов), Лиллард (22).

Вашингтон: Бил (29 + 6 передач), Бертанс (21), Хачимура (11).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...