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НБА. Детройт Михайлюка проиграл Оклахоме, успехи Милуоки и Бостона
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.
Милуоки – Индиана 119:100 (36:23, 22:33, 31:23, 30:21)
Милуоки: Адетокумбо (29 + 12 подборов + 6 передач), Миддлтон (20 + 8 подборов), Дивинченцо (19 + 7 подборов).
Индиана: Уоррен (18), Макдермотт (16), Сабонис (15 + 10 подборов + 7 передач).
Майами – Орландо 116:113 (30:26, 30:29, 28:29, 28:29)
Майами: Робинсон (27), Драгич (25 + 9 передач), Олиник (16).
Орландо: Росс (35), Вучевич (22 + 16 подборов + 7 передач), Фурнье (17).
Детройт – Оклахома 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20)
Детройт: Вуд (29 + 10 подборов, Найт (18 + 7 передач), Макрэй (15).
Оклахома: Гилджес-Александер (27), Шредер (23 + 9 передач), Галлинари (19 + 7 подборов).
Святослав Михайлюк за 23 минуты набрал 13 очков (5 из 14 с игры, 3 из 9 трехочковых, 0 из 2 с линии штрафных) и отдал 4 результативных передачи.
Кливленд – Бостон 106:112 (27:28, 25:30, 25:23, 29:31)
Кливленд: Секстон (41 + 6 передач), Лав (26 + 14 подборов), Нэнс (19 + 15 подборов).
Бостон: Тейтум (32 + 9 подборов + 6 передач), Оджелей (22), Смарт (18).
Бруклин – Мемфис 79:118 (23:22, 22:30, 20:30, 14:36)
Бруклин: Принс (15), Леверт (14 + 6 передач), Харрис (13 + 8 подборов).
Мемфис: Джош Джексон (19), Джонс (18 + 6 передач), Морант (15 + 7 подборов).
Нью-Йорк – Юта 104:112 (26:35, 28:29, 24:29, 26:19)
Нью-Йорк: Рэндл (32 + 11 подборов), Портис (21), Пэйтон (20 + 7 подборов + 9 передач).
Юта: Митчелл (23 + 8 передач), Богданович (23), Гобер (18 + 14 подборов).
Миннесота – Чикаго 115:108 (22:29, 33:29, 33:21, 27:29)
Миннесота: Бизли (24), Расселл (19), Рид (16 + 11 подборов).
Чикаго: Уайт (26 + 6 передач), Харрисон (17), Янг (13).
Даллас – Нью-Орлеан 127:123 OT (24:22, 33:33, 30:30, 25:27, 15:11)
Даллас: Порзингис (34 + 12 подборов), Дончич (30 + 17 подборов + 10 передач), Сет Карри (21).
Нью-Орлеан: Ингрэм (27), Болл (25 + 11 подборов + 6 передач), Уильямсон (21).
Портленд – Вашингтон 125:104 (37:30, 35:31, 28:18, 25:25)
Портленд: Энтони (25), Уайтсайд (24 + 16 подборов), Лиллард (22).
Вашингтон: Бил (29 + 6 передач), Бертанс (21), Хачимура (11).