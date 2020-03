Дончич в матче с Нью-Орлеаном повторил достижение Джордана

Маверикс в овертайме вырвали победу над Нью-Орлеаном (127:123), а Лука Дончич за 41 минуту собрал очередной трипл-дабл (30+17 подборов+10 передач).

Дончич стал пятым баскетболистом в истории НБА, сумевшим за один сезон оформить как минимум 10 трипл-даблов с 30-ю очками. Ранее подобным отмечались только Оскар Робертсон, Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден и Майкл Джордан.

Также Дончич вышел за первое место в истории Далласа по количеству трипл-даблов – 22 за 122 матча.

Luka Doncic is the 5th player in NBA history with 10 30-point triple-doubles in a season, joining Oscar Robertson, Russell Westbrook, James Harden and Michael Jordan.



Doncic also has his 22nd career triple-double, breaking a tie with Jason Kidd for the most in team history. pic.twitter.com/5GSXG6vM58