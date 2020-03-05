Голден Стэйт подписал 10 дневный контракт с Бендером

Руководство "Голден Стэйт Уорриорз" приняло решение подписать второй 10-дневный контракт с форвардом Драганом Бендером, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Эдриан Войнаровски.

Будучи на первом краткосрочном контракте, Бендер успел провести за калифорнийцев шесть матчей, набирая в них 7,5 очка, собирая 6,3 подбора и совершая 1,8 передачи.

После истечения второго 10-дневного соглашения "Уорриорз" должны будут либо оставить игрока в команде до завершения сезона, или прекратить с ним сотрудничество.

Нынешний регулярный чемпионат хорват начал в составе "Милуоки Бакс". Драган принял участие лишь в семи встречах, набирая в них 3,7 очка, собирая 2,9 подбора и совершая 1,3 передачи. 8 февраля он был отчислен из состава висконсинцев.