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Николаев с минимальным отрывом обыграл Прометей
Судьба матча решилась на последних минутах
Николаев вырвал победу на последних секундах матча регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч против Прометея - 84:83.
Попытка гостей со старта уйти в отрыв провалилась. Хозяева отыграли 5 очков отставания и с минимальным преимуществом выиграли стартовую 10-минутку. Николаевцы пытались играть максимально сосредоточенно и плотно защищались.
Благодаря хорошей командной работе хозяева на протяжении практически всего поединка поддерживали паритет против Прометея. Высокий процент реализации также помогал игрокам Николаева уверенно держаться в игре.
На заключительную четверть команды ушли при равном счете - 66:66.
Все решалось на последней минуте. Майерс реализовал один из двух штрафных, увеличив преимущество Прометея до двух очков - 83:81. Хозяева бросились атаковать в ответ, но не попали из двух попыток и еще и один из игроков получил повреждение. Хозяева свою атаку завершили точным эффектным трехочковым. В Прометея оставалось еще почти 16 секунд, и хозяева защитили такую важную победу.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат
Николаев - Прометей (Каменское) - 84:83 (22:21, 18:19, 26:26, 18:17)