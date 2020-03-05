Николаев с минимальным отрывом обыграл Прометей

Николаев вырвал победу на последних секундах матча регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч против Прометея - 84:83.

Попытка гостей со старта уйти в отрыв провалилась. Хозяева отыграли 5 очков отставания и с минимальным преимуществом выиграли стартовую 10-минутку. Николаевцы пытались играть максимально сосредоточенно и плотно защищались.

Благодаря хорошей командной работе хозяева на протяжении практически всего поединка поддерживали паритет против Прометея. Высокий процент реализации также помогал игрокам Николаева уверенно держаться в игре.

На заключительную четверть команды ушли при равном счете - 66:66.

Все решалось на последней минуте. Майерс реализовал один из двух штрафных, увеличив преимущество Прометея до двух очков - 83:81. Хозяева бросились атаковать в ответ, но не попали из двух попыток и еще и один из игроков получил повреждение. Хозяева свою атаку завершили точным эффектным трехочковым. В Прометея оставалось еще почти 16 секунд, и хозяева защитили такую ​​важную победу.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Николаев - Прометей (Каменское) - 84:83 (22:21, 18:19, 26:26, 18:17)