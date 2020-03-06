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НБА. Сакраменто с Ленем проиграл Филадельфии, Клипперс разобрались с Хьюстоном
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.
Шарлотт – Денвер 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)
Шарлотт: Грэм (24 + 7 передач), Вашингтон (20), Розир (19).
Денвер: Мюррэй (18 + 6 передач), Бартон (16 + 7 подборов), Моррис (15).
Хьюстон – Клипперс 105:120 (23:33, 21:34, 21:23, 40:30)
Хьюстон: Уэстбрук (29 + 15 подборов), Грин (17), Харден (16 + 7 подборов).
Клипперс: Леонард (25), Харрелл (19 + 10 подборов), Зубац (17 + 12 подборов).
Сакраменто – Филадельфия 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29)
Сакраменто: Фокс (23 + 7 передач), Хилд (22), Барнс (15).
Филадельфия: Харрис (28 + 14 подборов), Милтон (20), Хорфорд (18 + 8 подборов + 6 передач).
Алексей Лень за 15 минут набрал 4 очка (2 из 2 с игры, 0 из 2 с линии штрафных), собрал 4 подбора и совершил 4 потери.
Голден Стэйт – Торонто 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32)
Голден Стэйт: Карри (23 + 7 подборов + 7 передач), Ли (23), Уиггинс (21 + 9 подборов).
Торонто: Пауэлл (37), Лаури (26 + 10 передач), Сиакам (17).