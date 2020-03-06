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Торонто вторым после Милуоки вышел в плей-офф

Баскетбол
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Рэпторс досрочно решили первую задачу на сезон.

Торонто вторым после Милуоки вышел в плей-офф
Новина українською

Символично, что путевку в плей-офф команда Ника Нерса себе гарантировала после выездной победы над Голден Стэйтом (121:113). Именно в серии с Воинами канадцы летом прошлого года выиграли свой первый титул НБА.

Торонто сыграет в плей-офф в седьмой раз подряд. Рэпторс осталось выиграть 6 матчей, чтобы в пятом сезоне подряд достичь отметки в 50 побед за сезон.

Лидерами по результативности в Торонто в текущем сезоне являются Паскаль Сиакам (23,6 очка за игру), Кайл Лаури (19,5) и Фред Ванвлит (17,6).

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В статье: НБА Торонто Рэпторс
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