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Торонто вторым после Милуоки вышел в плей-офф
Рэпторс досрочно решили первую задачу на сезон.
Символично, что путевку в плей-офф команда Ника Нерса себе гарантировала после выездной победы над Голден Стэйтом (121:113). Именно в серии с Воинами канадцы летом прошлого года выиграли свой первый титул НБА.
The @Raptors become the second team to clinch an #NBAPlayoffs berth! pic.twitter.com/doPwMB5jTv— NBA (@NBA) March 6, 2020
Торонто сыграет в плей-офф в седьмой раз подряд. Рэпторс осталось выиграть 6 матчей, чтобы в пятом сезоне подряд достичь отметки в 50 побед за сезон.
Лидерами по результативности в Торонто в текущем сезоне являются Паскаль Сиакам (23,6 очка за игру), Кайл Лаури (19,5) и Фред Ванвлит (17,6).