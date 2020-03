Торонто вторым после Милуоки вышел в плей-офф

Символично, что путевку в плей-офф команда Ника Нерса себе гарантировала после выездной победы над Голден Стэйтом (121:113). Именно в серии с Воинами канадцы летом прошлого года выиграли свой первый титул НБА.

The @Raptors become the second team to clinch an #NBAPlayoffs berth! pic.twitter.com/doPwMB5jTv