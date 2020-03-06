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Карри вернулся в строй после четырех пропущенных месяцев
Звезда Голден Стэйта снова в деле.
Стефен Карри из-за перелома левой руки на старте сезона 2019-2020 отыграл всего четыре матча. Камбэк трехкратного чемпиона НБА состоялся в домашнем поединке против Торонто (113:121).
За 27 минут Карри набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, а также реализовал 3 из 12 трехочковых.
In his first game since being called up from the G-league, former Davidson star Wardell Curry put up:— DJ Augustin Fan Club (@AugustinFanClub) March 6, 2020
???? 23 points
???? 7 assists
???? 7 rebounds. All in only 26 minutes...
Did the Warriors find a gem? ????pic.twitter.com/ieO5296c4I
Ранее UA-Футбол сообщал, что Торонто в матче с Голден Стэйтом досрочно вышел в плей-офф от Восточной конференции.