Карри вернулся в строй после четырех пропущенных месяцев

Стефен Карри из-за перелома левой руки на старте сезона 2019-2020 отыграл всего четыре матча. Камбэк трехкратного чемпиона НБА состоялся в домашнем поединке против Торонто (113:121).

За 27 минут Карри набрал 23 очка, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач, а также реализовал 3 из 12 трехочковых.

In his first game since being called up from the G-league, former Davidson star Wardell Curry put up:



???? 23 points



???? 7 assists



???? 7 rebounds. All in only 26 minutes...



Did the Warriors find a gem? ????pic.twitter.com/ieO5296c4I