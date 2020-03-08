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НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Филадельфию, Детройт дома уступает Юте

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Филадельфию, Детройт дома уступает Юте
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:

"Шарлотт" - "Хьюстон"

108: 99 (30:17, 27:26, 25:33, 26:23)

"Детройт" - "Юта"

105: 111 (17:28, 22:27 34:24, 32:32)

"Кливленд" - "Денвер"

104: 102 (23:33 35:28, 27:22, 19:19, )

"Мемфис" - "Атланта"

118: 101 (38:18, 28:27, 27:33, 25:23)

"Голден Стейт" - "Филадельфия"

118: 114 (21:26 34:31, 27:33, 36:24)

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В статье: НБА
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