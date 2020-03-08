Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Голден-Стейт минимально побеждает Филадельфию, Детройт дома уступает Юте
Результаты тура НБА
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации:
"Шарлотт" - "Хьюстон"
108: 99 (30:17, 27:26, 25:33, 26:23)
"Детройт" - "Юта"
105: 111 (17:28, 22:27 34:24, 32:32)
"Кливленд" - "Денвер"
104: 102 (23:33 35:28, 27:22, 19:19, )
"Мемфис" - "Атланта"
118: 101 (38:18, 28:27, 27:33, 25:23)
"Голден Стейт" - "Филадельфия"
118: 114 (21:26 34:31, 27:33, 36:24)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...