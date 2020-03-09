Лень в матче НБА чуть не подрался со звездой Портленда

В победном матче против Портленда (123:111) украинский легионер Сакраменто не набрал ни одного очка, но все равно стал одной из самых обсуждаемых персон матча.

В середине третьей четверти Лень сцепился со звездным защитником Блэйзерс Си Джеем Макколумом. Поводом для конфликт стала активная работа Алексея руками при попытке заслона.

Лень и Макколум успели друг друга толкнуть, прежде чем между ними не оказались судьи и одноклубники.

За этот инцидент Алексей Лень и Си Джей Макколум получили по техническому фолу. Также судьи зафиксировали у украинца фол в нападении.