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Лень в матче НБА чуть не подрался со звездой Портленда

Баскетбол
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Алексей Лень снова стал фигурантом потасовки.

Лень в матче НБА чуть не подрался со звездой Портленда
Новина українською

В победном матче против Портленда (123:111) украинский легионер Сакраменто не набрал ни одного очка, но все равно стал одной из самых обсуждаемых персон матча.

В середине третьей четверти Лень сцепился со звездным защитником Блэйзерс Си Джеем Макколумом. Поводом для конфликт стала активная работа Алексея руками при попытке заслона.

Лень и Макколум успели друг друга толкнуть, прежде чем между ними не оказались судьи и одноклубники.

За этот инцидент Алексей Лень и Си Джей Макколум получили по техническому фолу. Также судьи зафиксировали у украинца фол в нападении.

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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