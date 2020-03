Леня крупно оштрафовали за потасовку в матче НБА

Алексей Лень в выездном матче против Портленда в третьей четверти повздорил с защитником хозяев Си Джей Макколумом.

Баскетболисты потолкались и были готовы вступить в кулачную драку, но подоспевшие одноклубники разняли их.

CJ McCollum and Alex Len get into and CJ squares up????????pic.twitter.com/xmfpOwznbz