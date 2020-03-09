Леня крупно оштрафовали за потасовку в матче НБА

Алексей Лень в выездном матче против Портленда в третьей четверти повздорил с защитником хозяев Си Джей Макколумом.

Баскетболисты потолкались и были готовы вступить в кулачную драку, но подоспевшие одноклубники разняли их.

CJ McCollum and Alex Len get into and CJ squares up????????pic.twitter.com/xmfpOwznbz — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 8, 2020

НБА за толчок Леня оштрафовала Макколума на 20 тысяч долларов. Алексей также будет вынужден поделиться с лигой частью своей зарплаты – ему выписали штраф на 15 тысяч в американской валюте.

Алексей Лень с момента обмена из Атланты в Сакраменто провел в команде Люка Уолтона 9 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 6,6 очка и 7,1 подбора.