Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 28 очков, собрал 7 подборов и отдал 9 результативных передач в матче регулярного чемпионата с "Лос-Анджелес Клипперс". "Лейкерс" обыграли "Клипперс" со счётом 112:103.

После этого матча 35-летний Леброн отобрал у Джерри Уэста звание самого возрастного игрока НБА, который на отрезке в девять матчей набирал не менее 30 очков и отдавал не менее 10 результативных передач, отмечается в сообщении в "твиттере" ESPN Stats & Info. Уэсту было 33 года, когда он продемонстрировал подобную серию в ноябре — декабре 1971 года.

В сезоне-2019/2020 "Лейкерс" с соотношением побед и поражений 49-13 занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.