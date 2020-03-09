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Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет

Баскетбол
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Он стал самым возрастным игроком, которому удалось повторить подобное

Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет
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Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 28 очков, собрал 7 подборов и отдал 9 результативных передач в матче регулярного чемпионата с "Лос-Анджелес Клипперс". "Лейкерс" обыграли "Клипперс" со счётом 112:103.

После этого матча 35-летний Леброн отобрал у Джерри Уэста звание самого возрастного игрока НБА, который на отрезке в девять матчей набирал не менее 30 очков и отдавал не менее 10 результативных передач, отмечается в сообщении в "твиттере" ESPN Stats & Info. Уэсту было 33 года, когда он продемонстрировал подобную серию в ноябре — декабре 1971 года.

В сезоне-2019/2020 "Лейкерс" с соотношением побед и поражений 49-13 занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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