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Главный тренер Голден Стэйт: С Карри все нормально, но он пока недостаточно восстановился

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок может пропустить следующий матч

Главный тренер Голден Стэйт: С Карри все нормально, но он пока недостаточно восстановился
Новина українською

Наставник "Голден Стэйт" Стив Керр рассказал о состоянии разыгрывающего Стефена Карри.

"С Карри все нормально, но он пока недостаточно восстановился, чтобы тренироваться. У нас впереди выходной день. Посмотрим на его состояние в ближайшие пару дней. Пока что скажу, что его участие в игре во вторник под вопросом".

Напомним, что недавно Карри вернулся после травмы, но снова выбыл из-за простуды.

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В статье: Стефен Карри Стив Керр
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