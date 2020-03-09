Главный тренер Голден Стэйт: С Карри все нормально, но он пока недостаточно восстановился

Наставник "Голден Стэйт" Стив Керр рассказал о состоянии разыгрывающего Стефена Карри.

"С Карри все нормально, но он пока недостаточно восстановился, чтобы тренироваться. У нас впереди выходной день. Посмотрим на его состояние в ближайшие пару дней. Пока что скажу, что его участие в игре во вторник под вопросом".

Напомним, что недавно Карри вернулся после травмы, но снова выбыл из-за простуды.