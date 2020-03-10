Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Милуоки проиграл Денверу, Торонто разобрался с Ютой
Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из трех матчей.
Атланта – Шарлотт 143:138 OT (32:32, 34:31, 32:31, 24:28, 9:9, 12:7)
Атланта: Янг (31 + 16 передач), Коллинз (28 + 11 подборов), Реддиш (22 + 7 подборов).
Шарлотт: Розир (40), Грэм (27 + 10 передач), Калеб Мартин (23).
Юта – Торонто 92:101 (22:27, 29:30, 19:19, 22:25)
Юта: Инглс (20 + 6 передач), О'Нил (15 + 7 подборов), Конли (13 + 7 передач).
Торонто: Сиакам (27 + 11 подборов + 8 передач), Ибака (27 + 13 подборов), Лаури (21 + 7 передач).
Денвер – Милуоки 109:95 (39:24, 23:30, 14:17, 33:24)
Денвер: Мюррэй (21 + 6 передач), Миллсэп (20 + 10 подборов), Грант (19).
Милуоки: Корвер (23), Браун (16), Р. Лопес (11).