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НБА. Милуоки проиграл Денверу, Торонто разобрался с Ютой

Баскетбол
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Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из трех матчей.

НБА. Милуоки проиграл Денверу, Торонто разобрался с Ютой
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Атланта – Шарлотт 143:138 OT (32:32, 34:31, 32:31, 24:28, 9:9, 12:7)

Атланта: Янг (31 + 16 передач), Коллинз (28 + 11 подборов), Реддиш (22 + 7 подборов).

Шарлотт: Розир (40), Грэм (27 + 10 передач), Калеб Мартин (23).

Юта – Торонто 92:101 (22:27, 29:30, 19:19, 22:25)

Юта: Инглс (20 + 6 передач), О'Нил (15 + 7 подборов), Конли (13 + 7 передач).

Торонто: Сиакам (27 + 11 подборов + 8 передач), Ибака (27 + 13 подборов), Лаури (21 + 7 передач).

Денвер – Милуоки 109:95 (39:24, 23:30, 14:17, 33:24)

Денвер: Мюррэй (21 + 6 передач), Миллсэп (20 + 10 подборов), Грант (19).

Милуоки: Корвер (23), Браун (16), Р. Лопес (11).

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В статье: НБА Денвер Наггетс Милуоки Бакс
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