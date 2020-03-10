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Звезда Атланты установил рекорд НБА

Баскетбол
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Новое достижение от Трэя Янга.

Звезда Атланты установил рекорд НБА
Новина українською

Атланта в очередном матче регулярного чемпионата в овертайме обыграла Шарлотт (143:138), а Янг за 43 минуты набрал 31 очко и отдал 16 результативных передач.

Молодой лидер Атланты стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось провести несколько матчей с как минимум 15 ассистами и 5 точными трехочковыми.

Впервые Янг подобным отметился в марте прошлого года, когда в матче с Чикаго набрал 49 очков, отдал 16 ассистов и реализовал 6 из 13 трехочковых.

Трэй Янг в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 29,4 очка, 4,3 подбора и 9,3 передачи.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Трэй Янг
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