Звезда Атланты установил рекорд НБА

Атланта в очередном матче регулярного чемпионата в овертайме обыграла Шарлотт (143:138), а Янг за 43 минуты набрал 31 очко и отдал 16 результативных передач.

Молодой лидер Атланты стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось провести несколько матчей с как минимум 15 ассистами и 5 точными трехочковыми.

Впервые Янг подобным отметился в марте прошлого года, когда в матче с Чикаго набрал 49 очков, отдал 16 ассистов и реализовал 6 из 13 трехочковых.

