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В НБА могут пройти матчи при пустых трибунах
Все из-за того же коронавируса
Команды НБА готовятся к тому, что им придётся проводить матчи при пустых трибунах, сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
"Владельцы и руководители команд готовятся к тому, что им придётся проводить матчи при пустых трибунах. Лига сообщила им, что это произойдёт ещё до конца регулярного чемпионата. Руководство лиги пока осторожно в заявлениях, пока они не дали рекомендаций подобного рода, однако шанс того, что это произойдёт, увеличивается с каждым днём", — цитирует Войнаровски Sports Illutrated.
По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано 116 152 случая заражения COVID-19, 4088 человек скончались, 64 385 смогли излечиться.