В НБА могут пройти матчи при пустых трибунах

Команды НБА готовятся к тому, что им придётся проводить матчи при пустых трибунах, сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

"Владельцы и руководители команд готовятся к тому, что им придётся проводить матчи при пустых трибунах. Лига сообщила им, что это произойдёт ещё до конца регулярного чемпионата. Руководство лиги пока осторожно в заявлениях, пока они не дали рекомендаций подобного рода, однако шанс того, что это произойдёт, увеличивается с каждым днём", — цитирует Войнаровски Sports Illutrated.

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