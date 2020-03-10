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В НБА могут пройти матчи при пустых трибунах

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В НБА могут пройти матчи при пустых трибунах
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Команды НБА готовятся к тому, что им придётся проводить матчи при пустых трибунах, сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

"Владельцы и руководители команд готовятся к тому, что им придётся проводить матчи при пустых трибунах. Лига сообщила им, что это произойдёт ещё до конца регулярного чемпионата. Руководство лиги пока осторожно в заявлениях, пока они не дали рекомендаций подобного рода, однако шанс того, что это произойдёт, увеличивается с каждым днём", — цитирует Войнаровски Sports Illutrated.

По состоянию на 10 марта в мире зафиксировано 116 152 случая заражения COVID-19, 4088 человек скончались, 64 385 смогли излечиться.

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В статье: НБА
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