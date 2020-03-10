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Художница из Флориды создала изображение Кобе Брайанта из игральных костей
На это она потратила 5292 кости
Художница Барбара Линн Хелман из Флориды создала изображение легенды "Лейкерс" Кобе Брайанта из игральных костей.
На портрет со знаменитым изображением Брайанта размером 40×30 ушло 5 292 игральных костей.
Напомним, что в январе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии.
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Источник:sports.ru
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