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Художница из Флориды создала изображение Кобе Брайанта из игральных костей

Баскетбол
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На это она потратила 5292 кости

Художница из Флориды создала изображение Кобе Брайанта из игральных костей
Новина українською

Художница Барбара Линн Хелман из Флориды создала изображение легенды "Лейкерс" Кобе Брайанта из игральных костей.

На портрет со знаменитым изображением Брайанта размером 40×30 ушло 5 292 игральных костей.

Напомним, что в январе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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В статье: Коби Брайант
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Источник:
sports.ru
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