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НБА. Лейкерс проиграли Бруклину, Бостон разобрался с Индианой

Баскетбол
(2 голосов)

Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из девяти матчей.

НБА. Лейкерс проиграли Бруклину, Бостон разобрался с Индианой
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Вашингтон – Нью-Йорк 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)

Вашингтон: Бил (40 + 7 передач), Напьер (21 + 6 передач), Брайант (14 + 9 подборов).

Нью-Йорк: Ниликина (20 + 10 передач), Портис (20).

Индиана – Бостон 111:114 (22:30, 28:29, 30:35, 31:20)

Индиана: Сабонис (28 + 9 подборов + 8 передач), Оладипо (27 + 7 подборов), Уоррен (22).

Бостон: Тейтум (30), Хэйворд (27 + 10 подборов), Тайс (20).

Хьюстон – Миннесота 117:111 (26:35, 26:21, 31:24, 34:31)

Хьюстон: Харден (37 + 7 передач), Уэстбрук (27 + 7 передач), Гордон (16).

Миннесота: Расселл (28), Эрнангомес (18 + 10 подборов), Джонсон (16).

Чикаго – Кливленд 108:103 (27:29, 27:23, 24:26, 30:25)

Чикаго: Уайт (20), Картер (17), Портер (15).

Кливленд: Секстон (26), Драммонд (21 + 7 подборов), Лав (17 + 8 подборов + 7 передач).

Сан-Антонио – Даллас 119:109 (27:29, 27:30, 29:26, 36:24)

Сан-Антонио: Олдридж (24), Гэй (17), Уайт (14 + 7 подборов + 9 передач).

Даллас: Дончич (38 + 7 подборов + 8 передач), Хардавай (20 + 7 подборов), Финни-Смит (15).

Мемфис – Орландо 115:120 (35:27, 28:23, 23:35, 29:35)

Мемфис: Валанчюнас (27 + 16 подборов), Морант (21), Брукс (21).

Орландо: Росс (24), Картер-Уильямс (20), Вучевич (19 + 11 подборов + 7 передач).

Портленд – Финикс 121:105 (36:28, 18:25, 28:25, 39:27)

Портленд: Лиллард (25 + 7 передач), Макколлум (22), Ариза (22).

Финикс: Букер (29 + 9 передач), Шарич (24 + 11 подборов), Рубио (21 + 9 передач).

Лейкерс – Бруклин 102:104 (33:27, 25:29, 22:31, 22:17)

Лейкерс: Джеймс (29 + 12 подборов + 9 передач), Дэвис (26 + 8 подборов), Кузма (14).

Бруклин: Динвидди (23 + 7 передач), Леверт (22 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (13).

Голден Стэйт – Клипперс 107:131 (26:35, 22:41, 29:35, 30:20)

Голден Стэйт: Бендер (23 + 7 подборов), Уиггинс (21), Пул (17).

Клипперс: Леонард (23), Джексон (16), Беверли (15).

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В статье: НБА Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс
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