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Бостон вышел в плей-офф в шестом сезоне подряд

Баскетбол
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Команда Брэда Стивенса пополнила список участников плей-офф.

Бостон вышел в плей-офф в шестом сезоне подряд
Новина українською

Путевку в пост-сезон Селтикс себе гарантировали после сегодняшней победы над Индианой (114:111).

Бостон стал четвертым участником плей-офф после Милуоки, Лейкерс и Торонто.

Селтикс в борьбе за победу в Восточной конференции на 9,5 побед отстают от Милуоки. От Торонто Бостон отделяют 3 победы.

В прошлом сезоне Бостон в первом раунде плей-офф разбил Индиану (4:0), но в полуфинале конференции со счетом 1:4 проиграл Милуоки.

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В статье: НБА Бостон Селтикс
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