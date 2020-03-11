Бостон вышел в плей-офф в шестом сезоне подряд

Путевку в пост-сезон Селтикс себе гарантировали после сегодняшней победы над Индианой (114:111).

Бостон стал четвертым участником плей-офф после Милуоки, Лейкерс и Торонто.

Селтикс в борьбе за победу в Восточной конференции на 9,5 побед отстают от Милуоки. От Торонто Бостон отделяют 3 победы.

В прошлом сезоне Бостон в первом раунде плей-офф разбил Индиану (4:0), но в полуфинале конференции со счетом 1:4 проиграл Милуоки.