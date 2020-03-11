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Бостон вышел в плей-офф в шестом сезоне подряд
Команда Брэда Стивенса пополнила список участников плей-офф.
Путевку в пост-сезон Селтикс себе гарантировали после сегодняшней победы над Индианой (114:111).
Бостон стал четвертым участником плей-офф после Милуоки, Лейкерс и Торонто.
The @celtics clinch an #NBAPlayoffs berth. pic.twitter.com/e1Cj6CcwkD— NBA (@NBA) March 11, 2020
Селтикс в борьбе за победу в Восточной конференции на 9,5 побед отстают от Милуоки. От Торонто Бостон отделяют 3 победы.
В прошлом сезоне Бостон в первом раунде плей-офф разбил Индиану (4:0), но в полуфинале конференции со счетом 1:4 проиграл Милуоки.
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