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Шакил О'Нил назвал лучшую пятерку всех времен

Баскетбол
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В нее вошел и сам О'Нил

Шакил О'Нил назвал лучшую пятерку всех времен
Новина українською

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный Шакил О'Нил назвал лучшую пятёрку, которую невозможно было бы победить.

По словам центрового, в неё бы вошли он сам, позицию разыгрывающего защитника он отдал лидеру "Голден Стэйт Уорриорз" Стефену Карри, атакующим защитником в непобедимой пятёрке был бы экс-напарник Шакила, легендарный Коби Брайант. Лёгким форвардом в лучшей пятёрке по версии О'Нила стал бы игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, а тяжёлым — Кевин Дюрант из "Бруклин Нетс".

Соответствующее фото можно посмотреть на странице Шакила О'Нила в "Инстаграме".

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В статье: НБА О`Нил Шакил
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