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Два игрока итальянского баскетбольного клуба сдали положительный тест на коронавирус

Баскетбол
(1 голосов)

Имена игроков пока не называются

Два игрока итальянского баскетбольного клуба сдали положительный тест на коронавирус
Новина українською

Два игрока итальянского баскетбольного клуба "Пезаро" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Sportando. Имена игроков пока не сообщаются.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Италия является второй страной в мире по числу заражённых.

Ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи футбольной Серии А.

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В статье: Пезаро
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