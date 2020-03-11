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Киев-Баскет покидает Кубок Европы ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Украинцы проиграли ответный матч 1/4 финала

Киев-Баскет покидает Кубок Европы ФИБА
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Киев-Баскет проводил в Турции второй матч четвертьфинала Кубка Европы FIBA ​​против турецкой Каршияки.

Команда Айнарса Багатскиса удачно начала матч, завладев преимуществом на старте игры - 16:7. Однако хозяева сумели подняться после небольшого нокдауна и еще в первой четверти сократили отставание, а во второй - отобрали лидерство.

Киевляне лучше двигали мяч и атаковали с игры, однако преимущество хозяев на подборах и больше количеств пробитых штрафных позволило турецкому клубу уйти на большой перерыв при "+6" - 38:32.

Во второй половине Каршияка лидерство уже не отдавала, а в четвертой четверти, как и в киевском матче, ушла в отрыв. Гости проиграли заключительный отрезок матча 18:31 и в итоге потерпели поражение со счетом 67:88, во второй раз уступив Каршияки в четвертьфинале Кубка Европы FIBA.

Кубок Европы FIBA. Плей-офф

1/4 финала, ответный матч

Измир, Турция

Каршияка - Киев-Баскет 88:67 (19:20, 19:12, 19:17, 31:18)

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В статье: Каршияка (Турция) БК Киев-Баскет
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