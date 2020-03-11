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Киев-Баскет покидает Кубок Европы ФИБА
Украинцы проиграли ответный матч 1/4 финала
Киев-Баскет проводил в Турции второй матч четвертьфинала Кубка Европы FIBA против турецкой Каршияки.
Команда Айнарса Багатскиса удачно начала матч, завладев преимуществом на старте игры - 16:7. Однако хозяева сумели подняться после небольшого нокдауна и еще в первой четверти сократили отставание, а во второй - отобрали лидерство.
Киевляне лучше двигали мяч и атаковали с игры, однако преимущество хозяев на подборах и больше количеств пробитых штрафных позволило турецкому клубу уйти на большой перерыв при "+6" - 38:32.
Во второй половине Каршияка лидерство уже не отдавала, а в четвертой четверти, как и в киевском матче, ушла в отрыв. Гости проиграли заключительный отрезок матча 18:31 и в итоге потерпели поражение со счетом 67:88, во второй раз уступив Каршияки в четвертьфинале Кубка Европы FIBA.
Кубок Европы FIBA. Плей-офф
1/4 финала, ответный матч
Измир, Турция
Каршияка - Киев-Баскет 88:67 (19:20, 19:12, 19:17, 31:18)