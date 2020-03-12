Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Михайлюк набрал 16 очков в матче с Филадельфией, Даллас огорчил Денвер
Результаты последних матчей лиги перед приостановкой сезона из-за коронавируса.
Филадельфия – Детройт 124:106 (34:29, 36:26, 29:29, 25:22)
Филадельфия: Эмбиид (30 + 14 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов + 6 передач), Коркмаз (17).
Детройт: Вуд (32 + 7 подборов), Михайлюк (16), Макер (13).
Атланта – Нью-Йорк 131:136 OT (24:33, 26:34, 28:29, 40:22, 13:18)
Атланта: Янг (42 + 11 передач), Коллинз (22 + 15 подборов), Хантер (15).
Нью-Йорк: Рэндл (33 + 11 подборов), Барретт (26), Робинсон (16).
Майами – Шарлотт 98:109 (40:22, 11:37, 26:28, 21:22)
Майами: Нанн (24), Джонс (23), Адебайо (21 + 10 передач).
Шарлотт: Грэм (30 + 6 передач), Калеб Мартин (19 + 7 подборов), Вашингтон (17 + 7 подборов).
Даллас – Денвер 113:97 (33:29, 24:21, 27:35, 29:12)
Даллас: Марьянович (31 + 17 подборов), Дончич (28 + 9 передач), Клебер (15).
Денвер: Мюррэй (25), Бартон (23), Йокич (14 + 13 подборов + 8 передач).