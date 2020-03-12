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Михайлюк – в списке игроков НБА с подозрением на коронавирус

Баскетбол
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Украинский легионер мог стать жертвой эпидемии.

Михайлюк – в списке игроков НБА с подозрением на коронавирус
Новина українською

Как известно, сегодня НБА после обнаружения у центрового Юты Руди Гобера коронавируса объявила о приостановке сезона на неопределенный срок.

Согласно информации Clutch Points, с пятницы Гобер выходил на площадку с 34 разными игроками, включая и украинского защитника Детройта Святослава Михайлюка.

Юта и Детройт встречались в ночь с 7 на 8 марта (111:105 в пользу Джаз). Михайлюк в той игре провел на площадке почти 24 минуты, а Гобер отыграл чуть больше 35.

Святослав Михайлюк в своем втором сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 9,0 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк коронавирус
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