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Евролига готова приостановить сезон вслед за НБА
Европейский баскетбол также страдает от коронавируса.
Сегодня НБА объявила о приостановке сезона в связи с обнаружением у центрового Юты Руди Гобера коронавируса.
Теперь же и руководство Евролиги подтвердило вероятность временного прекращения соревнований. Это коснется и Еврокубка, в котором выступают украинца Владимир Герун и Александр Липовый.
"Учитывая заявление ВОЗ, Евролига приступила к консультациям с клубами, чтобы временно прервать соревнования – Евролигу, Еврокубок и молодёжный чемпионат Евролиги. Решение будет объявлено сегодня, 12 марта", - говорится в заявлении Евролиги.
Euroleague Basketball evaluating temporary suspension of its competitions. pic.twitter.com/CZkbCDaAQH— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020
На сегодня в Евролиге запланированы четыре матча. Поединок московского ЦСКА и Альбы уже перенесен.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк попал в список игроков НБА с подозрением на коронавирус.