  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Евролига готова приостановить сезон вслед за НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евролига готова приостановить сезон вслед за НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Европейский баскетбол также страдает от коронавируса.

Евролига готова приостановить сезон вслед за НБА
Новина українською

Сегодня НБА объявила о приостановке сезона в связи с обнаружением у центрового Юты Руди Гобера коронавируса.

Теперь же и руководство Евролиги подтвердило вероятность временного прекращения соревнований. Это коснется и Еврокубка, в котором выступают украинца Владимир Герун и Александр Липовый.

"Учитывая заявление ВОЗ, Евролига приступила к консультациям с клубами, чтобы временно прервать соревнования – Евролигу, Еврокубок и молодёжный чемпионат Евролиги. Решение будет объявлено сегодня, 12 марта", - говорится в заявлении Евролиги.

На сегодня в Евролиге запланированы четыре матча. Поединок московского ЦСКА и Альбы уже перенесен.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк попал в список игроков НБА с подозрением на коронавирус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евролига коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...