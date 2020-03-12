Евролига готова приостановить сезон вслед за НБА

Сегодня НБА объявила о приостановке сезона в связи с обнаружением у центрового Юты Руди Гобера коронавируса.

Теперь же и руководство Евролиги подтвердило вероятность временного прекращения соревнований. Это коснется и Еврокубка, в котором выступают украинца Владимир Герун и Александр Липовый.

"Учитывая заявление ВОЗ, Евролига приступила к консультациям с клубами, чтобы временно прервать соревнования – Евролигу, Еврокубок и молодёжный чемпионат Евролиги. Решение будет объявлено сегодня, 12 марта", - говорится в заявлении Евролиги.

Euroleague Basketball evaluating temporary suspension of its competitions. pic.twitter.com/CZkbCDaAQH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020

На сегодня в Евролиге запланированы четыре матча. Поединок московского ЦСКА и Альбы уже перенесен.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Святослав Михайлюк попал в список игроков НБА с подозрением на коронавирус.