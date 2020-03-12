Сезон в украинской Суперлиге досрочно завершен

"После того, как 11 марта Кабинет Министров Украины принял решение о введении карантина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, которое, в частности, рекомендует ограничить проведение спортивных соревнований, 12 марта в онлайн режиме состоялось экстренное заседание исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором было принято ряд важных вопросов относительно проведения официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19:

Таким образом, чемпионом Суперлиги в сезоне 2019-2020 должен стать Днепр. Команда из одноименного города с показателем 20-5 лидирует в регулярном чемпионате Суперлиги, опережая Киев-Баскет и Прометей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус стал причиной приостановки сезона в НБА.