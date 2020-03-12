  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Митчелл стал единственным игроком Юты Джаз, который заразился коронавирусом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Митчелл стал единственным игроком Юты Джаз, который заразился коронавирусом

Баскетбол
(1 голосов)

Об этом сообщил один из журналистов

Митчелл стал единственным игроком Юты Джаз, который заразился коронавирусом
Новина українською

Защитник "Юты Джаз" Донован Митчелл оказался единственным из игроков и сотрудников команды, кто сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своём "твиттере" инсайдер Шэмс Чарания.

После известия о том, что заражён один из игроков лиги, было принято решение о приостановке всех матчей начиная с 12 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Донован Митчелл Юта Джаз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...