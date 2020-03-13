Бродский готов уйти в отставку после досрочного завершения сезона в Суперлиге

Накануне ФБУ во главе с Михаилом Бродским в ответ на введение в Украине трехнедельного карантина приняла решение не приостанавливать сезон в Суперлиге, а досрочно завершить соревнования. Чемпионом Суперлиги должен стать Днепр, а Киев-Баскет и Прометей получат медали серебряного и бронзового достоинства соответственно.

"Баскетбол – это не только спорт, но и шоу. А что за шоу без болельщиков, без интереса, без интриги? Людям в стране сейчас не до шоу, концертов и прочих развлечений. Более того, за этим всем стоят деньги спонсоров. Я приблизительно представил себе ситуацию: делаем паузу в чемпионате до 3 апреля.

Какова вероятность, что вся эта история закончится через месяц? Мы спросили у всех членов Исполкома ФБУ – один выступил против, а все остальные поддержали завершение сезона уже сейчас. Кто-то молча, кто-то громко, но согласились с этим шагом.

Я несу ответственность за всех детей, которые играют в баскетбол, за всех людей в этом виде спорта и за все клубы. Допустим, мы ошиблись, а 3 апреля мир победит коронавирус. Если мне предъявят, что я принял слишком кардинальное решение – уйду в отставку. Если не предъявят – буду дальше работать», - заявил Бродский.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сезон в НБА может возобновиться в середине апреля.