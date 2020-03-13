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Озвучены потенциальные убытки НБА из-за коронавируса
Лига может потерять космическую сумму.
Накануне НБА после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера приостановила сезон на неопределенный срок.
Если оставшиеся матчи регулярного чемпионата будут сыграны без зрителей, то лига не досчитается 500 миллионов долларов, сообщает Fadeawayworld.net.
Каждая игра в НБА приносит около 1,2 миллиона долларов доходов, а в плей-офф эта сумма вырастает до 2 миллионов в американской валюте.
Ранее НБА из-за политического конфликта с Китаем уже потеряла 200 миллионов долларов, что привело к снижению потолка зарплат на сезон 2020-2021.
Ранее UA-Футбол сообщал, что сезон в НБА возобновится не ранее середины апреля.