Озвучены потенциальные убытки НБА из-за коронавируса

Накануне НБА после обнаружения коронавируса у центрового Юты Руди Гобера приостановила сезон на неопределенный срок.

Если оставшиеся матчи регулярного чемпионата будут сыграны без зрителей, то лига не досчитается 500 миллионов долларов, сообщает Fadeawayworld.net.

Каждая игра в НБА приносит около 1,2 миллиона долларов доходов, а в плей-офф эта сумма вырастает до 2 миллионов в американской валюте.

Ранее НБА из-за политического конфликта с Китаем уже потеряла 200 миллионов долларов, что привело к снижению потолка зарплат на сезон 2020-2021.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сезон в НБА возобновится не ранее середины апреля.